Bonetti: “La decontribuzione per il lavoro femminile è uno strumento efficace”

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2021 “Servono politiche che vadano a sostenere dal punto di vista finanziario le famiglie, in particolare quelle in cui le donne lavorano, proponendo corsi di permanenza e corsi di formazione e strumenti di condivisione per le donne e per gli uomini. Fondamentali sono anche i congedi di paternità ”, ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, a margine del workshop istituzionale a cura della Direzione centrale Studi e Ricerche INPS “Decontribuzione e politiche per l'assunzione delle lavoratrici”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev