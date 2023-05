Azione Studentesca scende in piazza a Roma per riformare l'alternanza scuola-lavoro

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 Le immagini del Sit-In organizzato a Roma, in Largo di Torre Argentina, da Azione Studentesca per presentare la proposta di riforma del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev