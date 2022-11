Alessia Piperno rientrata in Italia, parla il fratello: "Felici di riaverla a casa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2022 “Siamo emozionati e felici di riaverla a casa. È stato impressionante svegliarsi con lei a casa, finalmente di nuovo tutti insieme“. Lo ha dichiarato il fratello di Alessia Piperno, la travel blogger che rientrata in Italia dopo aver passato un mese in prigione in Iran. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev