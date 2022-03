Andreozzi e Vado: "Ecco Love Match, la partita dell'amore di coppia"

Uno spettacolo sull'amore di coppia, vissuto come un match anzi un Love Match, scritto diretto e interpretato da Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, coppia nella vita e spesso anche al cinema o teatro. Debutto al Golden di via Taranto a Roma il 9 marzo e poi repliche fino al 20. Michela e Massimiliano mettono in scena momenti tipici e sorprese, pezzi di vita vissuta e letture delle altre coppie. Al Messaggero anticipano un'ouverture che è una citazione di Gaber. "Ci siamo noi, in questo che può essere vissuto anche come un elogio dell'amore di coppia... E in effetti lo è - dicono Vado e Andreozzi -. In scena, però, ci scontriamo quasi solo sul passo di tango che viviamo su questo palco che può somigliare a un ring o a una pedana di carrilon". "Sì - scherza Massimiliano -, anche Michela è un "maschio alfa" e vuole condurre nel tango: ma quel ruolo spetta a me". "Ci sono anche le coppie con la violenza dentro, vanno raccontate anche quello. O la routine, che è una forza della coppia, ma che si deve saper sovvertire".