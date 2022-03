Pescara, incendio alla centrale elettrica di San Donato: le case restano senza luce

Paura a San Donato di Pescara dove in tarda mattinata si è sviluppato un incendio alla centrale elettrica di via Tirino. I residenti parlano di uno «scoppio», avrebbero sentito un boato poi il fumo nero. L'incendio, scoppiato attorno alle 12,35, è stato domato poco dopo dai vigili del fuoco di Pescara. Dai primi rilievi ci sarebbe stato un problema con un trasformatore in un cabina di prima distribuzione e da lì sarebbe partito l'incendio. La situazione al momento è sotto controllo. Diverse case sono rimaste senza luce, ma l'Enel sta ripristinando velocemente le utenze con manovre di telecontrollo. (video Massimiliano Schiazza)