Il presidente del Senato La Russa a Latina per i 91 anni della città: "E' sempre un palpito essere qui"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è arrivato a Latina, accolto dalla sindaca Matilde Celentano, e dal senatore Nicola Calandrini, per assistere al Teatro D'Annunzio a un concerto della banda della Polizia di Stato in occasione dei 91 anni della città pontina. Prima di entrare in sala ha scambiato alcune parole con i cronisti: «Un'emozione essere qui? Direi piuttosto un palpito» ha detto sorridente il presidente La Russa.