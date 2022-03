Amendola: "Ne I Cassamortari si ride con la morte, ma si temono i vivi"

Esce su Amazon Prima "I Cassamortari" commedia nera firmata da Claudio Amendola con protagonisti d'eccellenza come Massimo Ghini e un sorprendente Pierò Pelù. "Una famiglia che gestisce un'azienda di pompe funebri consente di raccontare con i toni della commedia e del cinismo un momento a cui nessu può sfuggire: la morte. E lo fa con rispetto della morte, ma con ferocia per i vivi. Puoi anche non innamorarti mai, ma una volta devi morire e una volta ti trovi ad avere a che fare con le pompe funebri". Pierò Pelù nel film è una rockstar che muore e risorge: "Claudio mi ha accompagnato magnificamente". Amendola ci tiene a sottolineare lo scopo di questo film: "In un momento così pesante, essere leggeri e provare la suonare la nota della spensieratezza, quasi esorcizzando un tema come la morte e quel che ne segue può essere anche utile, oltre che divertente".

Intervista di Gloria Satta