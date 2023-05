Giulia Tramontano, il fidanzato lascia la casa in auto: insultati dalla folla

EMBED





(LaPresse) Alessandro Impagnatiello, il compagno 30enne di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta scomparsa da Senago (MI), lascia in auto l'appartamento dove viveva insieme alla fidanzata. La casa è stata messa sotto sequestro in seguito all'iscrizione nel registro degli indagati di Impagnatiello per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza. All'uscita dal garage dell'abitazione, l'uomo è stato accolto dagli insulti della folla presente sul luogo.