Giornata contro la violenza sulle donne, perché ricorre il 25 novembre? Il crudele episodio

LOLNEWS.IT - Il 25 novembre di ogni anno ricorre la Giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne e ogni anno, nonostante aumentino denunce e deterrenti, si contano centinaia di vittime, ma perché proprio questo giorno? La ricorrenza, simboleggiata dalle scarpe rosse dell’artista messicana Elina Chauvet, è stata istituita nel 1999 con una risoluzione Onu ed è legata al brutale assassinio delle sorelle Mirabal nel 1960. Patria, Minerva e Maria Teresa, originarie di Salcedo (Repubblica Domenicana) sono conosciute come le Mariposas, ovvero le ‘Farfalle’. Cosa fecero per fermare il dittatore Trujillo, il coraggio delle tre eroine (Foto: Kikapress/Shutterstock - Music: "Elevate" from Bensound.com)

