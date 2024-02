Europee, Schlein: «Il Pse è l'unico argine all'avanzata delle destre in Europa»

(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "Partiremo persto per una campagna elettorale importante perché il Partito Socialista Europeo è l'unico argine all'avanzata delle destre in Europa. Solo noi possiamo sventare il rischio di un'Europa chiusa e consegnata all'estrema destra, in un momento in cui invece c'è bisogno che si apra e che garantisca più giustizia sociale" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla conferenza di presentazione del congresso del Partito Socialista Europeo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev