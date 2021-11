Biden grazia due tacchini per il giorno del Ringraziamento: «Vaccinati invece che imburrati»

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2021 «Peanut Butter e Jelly sono stati scelti nelle ‘primarie presidenziali dei tacchini’ per il loro temperamento, il loro aspetto e, sospetto, per il loro status vaccinale. Invece di essere imburrati sono stati vaccinati». Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, come da tradizione, ha graziato alla Casa Bianca i due tacchini, salvandoli dalla tavola del giorno del Ringraziamento. Courtesy Facebook The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it