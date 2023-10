Belen Rodriguez vive a Brescia con Elio, lascia i bambini ai nonni e ai papà: la fuga è per un motiv

Sta facendo notizia la questione di Belen Rodriguez, che sembra essersi trasferita nella città di Brescia. La sua è una decisione che è stata presa dopo aver affrontato un periodo piuttosto turbolento nella sua vita. Questa fase tumultuosa ha coinvolto sia la fine della sua collaborazione con Mediaset che la separazione da Stefano De Martino, il suo ex marito e padre del suo primogenito, Santiago. Dopo aver superato una prima fase di confusione, Belen ha iniziato una nuova storia sentimentale con Elio Lorenzoni. Al momento, sembra che la showgirl argentina stia vivendo un momento particolarmente difficile dal punto di vista personale. Questa situazione ha portato Belen a prendere la decisione di trasferirsi da Milano a Brescia. La notizia del suo trasferimento ha scatenato una serie di reazioni sui social, soprattutto da parte di coloro che si definiscono "haters" e che sono interessati a conoscere i dettagli riguardo ai suoi figli, Santiago e Luna Marí. Tutto è iniziato quando Veronica Cozzani, la madre di Belen, ha condiviso una foto sui social in cui si potevano vedere Santiago e Luna Marí seduti sul divano di casa di Veronica. Questo post ha suscitato un'ampia discussione tra i follower di Belen. Nonostante Veronica Cozzani non abbia fornito ulteriori dettagli, sembra emergere che Belen Rodriguez stia attraversando un periodo particolarmente complicato dal punto di vista personale. Sarebbero queste circostanze difficili ad averla portata a prendere la decisione di trasferirsi nella città della Leonessa, dove attualmente vive con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. La domanda che molti si pongono è: cosa sta accadendo nella vita di Belen? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB