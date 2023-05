Bandecchi si insedia come sindaco di Terni: «Latini sarà per me un consulente di altissimo livello»

EMBED





"Latini ha guidato questa città al meglio di ciò che poteva, combattendo al suo interno con tante inimicizie che si sono tradotte nella non ricandidatura. Non ricandidatura che di fatto è dispiacere per questa città, evidenziando alcune carenze". Così il sindaco Bandecchi durante il passaggio di consegne a Palazzo Spada. ''Parlo ora dell'uomo - ha proseguito il neo sindaco - sarà a nostra disposizione, sarà per me un consulente esterno di altissimo rilievo perché mi permetterà di fare tutto ciò che c'è da fare in questo Comune, subito, immediatamente".