Arrestato medico No vax, oggi era atteso all'hub vaccinale: «Arrivo con i carabinieri»

Oggi al centro vaccinale di Teramo ad attendere l'arrivo del medico Roberto Petrella c'erano giornalisti, tv, telecamere, siti web. Il ginecologico abruzzese, noto per le sue posizioni no vax, aveva annunciato già nei primi giorni di gennaio che sarebbe arrivato all'hub con i carabinieri e che, anche se aveva la prenotazione per fare il vaccino per il 24 gennaio, cioè oggi, aveva intenzione di sfidare le istituzioni. La notizia dell'arresto è arrivata poco dopo, fino a ieri il medico teramano aveva ribadito al telefono le sue posizioni dure sul vaccino. (video di Maurizio Di Biagio)