Una piccola Provenza spunta nella Capitale: si potrà fare l'aperitivo circondati dalla lavanda

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 16:32

L'imprenditrice agricola Francesca De Iuliis ha ideato un progetto che consiste nel realizzare un campo di lavanda sul terreno lasciato dal papà scomparso. L'area si trova a 5 km dall'uscita 24 del GRA ed è ampia circa 12mila mq. Tra i fiori di lavanda sarà possibile fare aperitivi, yoga, pilates e servizi fotografici. L'idea, così ha rivelato a Secret Roma la diretta interessata, è quella di creare una piccola Provenza nella città eterna. Non è stata decisa una data ufficiale per l'apertura, ma ci sono buone probabilità che il lavandeto sarà accessibile a partire dal giugno. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

