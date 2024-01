Aurora boreale, il 2024 sarà l'anno migliore per vederla: ecco perchè e i luoghi migliori per ammirarla (non solo al Nord)

Il 2024 appena entrato chiama a raccolta sin da subito i viaggiatori più esperti di tutto il mondo, ma anche chi ama le forti emozioni. Secondo gli scienziati sarà l’anno dell'aurora boreale, che saranno non solo più frequenti ma anche più luminose. Questo perché il Sole raggiungerà il suo “massimo solare”, ovvero il picco del suo ciclo che dura 11 anni, dando vita a tempeste solari particolarmente intense. Ciò comporta che il fenomeno potrà essere osservato in zone e regioni in cui normalmente non si potrebbe vedere.

Aurora boreale, i luoghi migliori per vederla

Il Regno Unito

Ma quali sono i posti migliori in cui andare per osservare gli incredibili giochi di luce multicolore che danzano nel cielo? Il Regno Unito sarà pieno di luoghi in cui poterli ammirare, basta solo scegliere: Cumbria, conte del nord-est dell’Inghilterra, nella zona tra i laghi Windemere e Coinston, ma anche il Galles e la città di Edimburgo, oltre che le isole Shetland in Scozia e Donegal, in Irlanda.

Ultimi, ma non meno interessati dal fenomeno, Whitley Bay nel Tyneside settentrionale e Sandsend nello Yorkshire.

Gli Stati Uniti

Dall’altra parte del mondo, in America, potranno esserci buone probabilità di osservare l’aurora boreale all’altezza del 40° parallelo, che passa per Provo nello Utah, Boulder in Colorado, a nord di Indianapolis e per Columbus, in Ohio.

Naturalmente attenzione alle previsioni atmosferiche, perché la nuvolosità e l’inquinamento potrebbero rendere difficile l’avvistamento. Corrono in aiuto degli appassionati le app dello Space Weather Prediction Center del NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia scientifica statunitense), Aurora Alerts e My Aurora Forecast & Alerts.

Le aurore polari (questo è il loro nome originario), è un fenomeno atmosferico osservabile da gennaio a ottobre e si verifica quando il cosiddetto vento solare rimane “imbrigliato” nel campo magnetico terrestre. Le particelle cariche scendono a spirale verso i poli magnetici dando luogo alle aurore boreali (se comparse nell’emisfero nord) e australi (se comparse nell’emisfero sud).