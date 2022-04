Venezia, aprono per la prima volta al pubblico in 500 anni di storia

Venerdì 22 Aprile 2022, 13:06

Ci sono voluti 5 anni di un innovativo e attento restauro per far si che uno degli edifici simbolo di Venezia aprisse le sue porte al pubblico per la prima volta in 500 anni. Si tratta delle Procuratie Vecchie che scandiscono uno dei tre lati di piazza San Marco. Uffici, coworking, spazi espositivi, eventi, una caffetteria: dal 23 aprile sarà possibile visitare la mostra "Louise Nevelson. Persistence" evento collaterale della Biennale d'Arte di Venezia 2022 Crediti foto@Shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- A 20 minuti da Venezia, c’è un posto misterioso con tesori di valore inestimabile