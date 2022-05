Val d’Orcia, il simbolo più fotografato della campagna toscana

Martedì 10 Maggio 2022, 12:22

Tra le zone più belle della Toscana c’è senza ombra di dubbio la Val d'Orcia. Ricca di fascino e magia con i suoi colori e i panorami, cela anche uno dei simboli più fotografati: la splendida Cappella della Madonna di Vitaleta. La leggenda narra che proprio nel punto in cui vi costruita, la Vergine Maria apparve ad una pastorella. Crediti foto@kikapress, @shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

