Un tappeto di tulipani a Roma: qui puoi comporre il bouquet personalizzato dei tuoi fiori preferiti

Lunedì 6 Marzo 2023, 12:13

Quando non si può andare in Olanda, è l'Olanda che viene da noi. A Roma torna il Tulipark tanto amato dai romani e turisti che non vedono l'ora di passeggiare lungo i campi ricchi di tulipani colorati. Infatti, nella Capitale da qualche anno viene allestito un piccolo parco in stile olandese dove è possibile raccogliere i fiori e creare il bouquet dei propri sogni. Sta per tornare il Tulipark di Roma che darà la possibilità ai visitatori di passeggiare in un campo ricoperto da ben 900.000 coloratissimi tulipani. Nel parco saranno presenti circa 115 varietà che sono state trattate solo ed esclusivamente con acqua piovana, senza l'uso di sostanze chimiche. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

