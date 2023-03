Roma, la fontana da cui sgorgava vino invece dell'acqua: ecco dove si trova

Giovedì 2 Marzo 2023, 14:31

La Fontana del Mascherone in via Giulia è uno dei monumenti più suggestivi di Roma vista la sua forma e storia. Si chiama così perché l'acqua fuoriesce dalla bocca di un mascherone marmoreo di epoca romana e ricade in una conchiglia, anche questa di marmo. Il mascherone romano potrebbe essere stato adattato a fontana nel Seicento ed è decorato su due lati ed inserito in un architrave con lo stemma della famiglia Farnese: un giglio in ferro battuto. Originariamente il simbolo era in travertino e solo nell’Ottocento fu sostituito con uno in ferro. Fu l'architetto Girolamo Rainaldi a progettare il monumento e la famiglia Farnese a pagare le spese necessarie per la costruzione.

