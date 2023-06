"Sei come er cacio sui maccheroni": sai perché si dice così e qual è l'origine di questo detto roman

Martedì 13 Giugno 2023, 11:02

Il dialetto romano o romanesco è uno dei dialetti tra i più conosciuti di Italia, reso celebre dalla televisione e dal cinema proprio per le sue espressioni divertenti e, talvolta, irriverenti. Tra i modi dire più conosciuti del dialetto romano c'è l'espressione "Sei come er cacio sui maccheroni" che sta a indicare un abbinamento perfetto tra una cosa e l'altra. Questo detto indica, infatti, l'impeccabile accostamento che i romani sono soliti fare quando utilizzano il formaggio grattugiato, ovvero il cacio, con la pasta, in questo caso i maccheroni. Non tutti sanno però che alcune di queste espressioni dialettali risalgono a oltre mille anni fa. Infatti, già nel Medioevo, come oggi, la pasta veniva gustata con l'aggiunta di una spolverata di formaggio. CREDITI: Musica Korben e Foto Shutterstock

