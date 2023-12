Sanremo 2024, come andare gratis alla finale del Festival? Vitto e alloggio pagato

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 10:47

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dell'anno e, per il 2024, la Rai offre un'opportunità unica a quattro fortunati giovani (e ai loro accompagnatori) di partecipare alla finalissima del festival in modo gratuito. Se hai un'abbonamento TV e rientri nei requisiti richiesti, potresti essere uno dei fortunati ad assistere all'evento senza dover preoccuparti di spese di vitto, alloggio o trasporto. La Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali ha reso noto il programma che consentirà a giovani abbonati nati dopo il 1° gennaio 1994 o a coloro che hanno figli o nipoti nati tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2007 di partecipare all'ultima serata del Festival di Sanremo 2024. Tutto ciò che serve è essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento e seguire pochi passaggi per aderire all'iniziativa. Per partecipare, gli interessati devono inviare un'email all'indirizzo iniziativasanremo.canone@rai.it entro il 10 gennaio 2024, fornendo i propri dati personali come nome, cognome, codice fiscale e recapito telefonico. Nel caso in cui si desideri far partecipare un figlio o un nipote, è necessario includere anche i loro dati personali. Il processo di selezione dei fortunati partecipanti avverrà mediante estrazione dei vincitori il 22 gennaio 2024, sotto la supervisione di un notaio. La Rai coprirà le spese del biglietto di ingresso al Festival, i pasti, il pernottamento e il trasferimento da e per Sanremo per il vincitore e il suo accompagnatore. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità straordinaria per vivere da vicino l'atmosfera unica del Festival di Sanremo. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



