Saluzzo, testimonianza del Medioevo europeo ai piedi del Monviso: cosa visitare

Quale miglior occasione della ‘Festa del libro medievale e antico’ di Saluzzo per conoscere meglio la cittadina piemontese? Incastonata tra le Alpi, Saluzzo è pronta ad accogliere i visitatori per celebrare il Medioevo approfondendo il tema del viaggio con ospiti e iniziative. Capitale dell’omonimo marchesato, la città è una preziosa testimonianza del Medioevo europeo grazie alla sua architettura di impronta gotica. Costruite tra il Duecento e la fine del Quattrocento, le strutture antiche restano intatte e caratterizzano il centro storico. Fu il marchese Tommaso III di Saluzzo, intorno ai primi anni del Quattrocento, a scrivere il poema ‘Le Chevalier Errant’, tra i più importanti testi cavallereschi medioevali. Cuore della terza edizione della rassegna (dal 20 al 22 ottobre 2023) è Il Quartiere, l’ex Caserma Musso destinata agli spazi espositivi e ad altre attività: qui gli espositori presenteranno libri, saggi e materiali trasformando il Quartiere in un luogo di incontro. Ma ci saranno altri luoghi d’interesse nella città che ospiteranno la ‘Festa del libro medievale e antico’. Foto di Andrea Piacenza – Martin Buckmans da Ufficio Stampa / Music: Korben



