Salento, qui puoi nuotare intorno ad una torre del '500 che emerge dal mare

Martedì 10 Agosto 2021, 10:49

Il Salento, lo sappiamo bene, offre una quantità infinita di spiagge e calette tutte suggestive ma spesso anche molto turistiche: se non avete mai sentito parlare di Torre Pali, significa che questo è il posto giusto se siete alla ricerca di un mare trasparente e allo stesso tempo di una relativa tranquillità. Scopriamo insieme cosa c'è di bello da vedere in questa bella spiaggetta pugliese (Foto: Shutterstock - Music: "Funday" from Bensound.com)

