A Roma c'è un ristorante dove il tiramisù lo prepari tu

Martedì 14 Febbraio 2023, 14:17

Situato nel quartiere Africano, il ristorante Dolce è un locale particolare e carino. I piatti sono fuori dal comune, le porzioni abbondanti e i dolci il punto forte del ristorante. Alcune pietanze si ispirano all'Oriente, per non parlare del tiramisù fai da te, il biglietto da visita del posto. Il dolce al caffè si può comporre direttamente a tavola ed è un'esperienza culinaria che soddisfa proprio tutti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: — La colazione ‘senza orari’, l'originale locale a pochi passi da Piazza Navona