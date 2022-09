Piemonte, qui puoi ammirare l’arcobaleno autunnale: lo spettacolo unico

Sabato 24 Settembre 2022, 14:48

Avete mai sentito parlare dell’Oasi di Zegna in Piemonte? Si tratta di un’altra chicca italiana dove proprio in questo periodo si può vivere un’esperienza unica e suggestiva. L’autunno, infatti, è paesaggisticamente parlando uno dei momenti più belli dell’anno in cui poter ammirare la bellezza di alcuni posti. Fascino, meraviglia, colori unici e tratti romantici: va a formarsi una sorta di arcobaleno autunnale che sparge sui sentieri un’esplosione di bellezza fuori dal tempo e dallo spazio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN - FROM BENSOUND.COM

