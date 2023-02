Piattaforme sul Tevere: Limen è il progetto di turismo sostenibile per scoprire un lato di Roma

Mercoledì 8 Febbraio 2023, 08:56

A Roma arriva Limen, il progetto di turismo rigenerativo in tre tappe: Aniene, Isola Tiberina e Marconi. Tramite l’installazione di alcune apposite piattaforme galleggianti sul Tevere, l'attività turistica viene ripensata in una nuova chiave più responsabile, volta alla preservazione dell'ambiente e al benessere dei visitatori e della popolazione locale. Il progetto sviluppato dall’Istituto Europeo di Design mira così a offrire una nuova lettura di Roma, mettendo in campo la passione e l'amore per la città più bella del mondo. Andiamo a scoprire in cosa consiste. Photo & Video Credits: Limen, progetto interdisciplinare IED Roma; music: “Cute” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Canapa Mundi a Roma: tre giorni di svago, tra sostenibilità e innovazione