Pasquetta a Roma, 5 parchi dove organizzare un picnic per una giornata di relax

Martedì 28 Marzo 2023, 11:59

State pensando di trascorrere la giornata di Pasquetta a Roma ma non avete idea di cosa fare? Se il tempo lo permette vi è una soluzione smart, piacevole e rilassante: un bel picninic in uno dei parchi più popolari della Capitale ed una passeggiata di accompagnamento. Di posti ce ne sono tanti, i 5 più gettonati sono: Villa Torlonia, Villa Ada, Parco degli Acquedotti, Laghetto Dell'Eur, Villa Doria Pamphili. Relax e tranquillità saranno le parole d'ordine per la pasquetta 2023. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

