Castelli Romani, il borgo che forniva la "neve" a Roma

Giovedì 15 Dicembre 2022, 13:29

Roma non smette mai di stupire e non solo per la bellezza dei monumenti che ci sono, per la magia che si vive in ogni angolo della città, ma anche per la sua storia, cultura e tradizione. Ai Castelli romani vi è un paese che tanto tempo fa forniva la "neve" alla Capitale: Rocca Priora è il paese più alto dei Castelli Romani ed è proprio lì che si trova il Santuario Madonna della Neve. Storicamente si chiamava Corbium e fu oggetto di varie contese tra il popolo degli Equi e quello romano. La festa in onore della Madonna della Neve si svolge ogni anno tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Si tratta di una processione notturna, accompagnata da una grande nevicata artificiale, simbolo della particolarità e tradizione del paese. E' un momento suggestivo molto amato dai cittadini e dai tanti turisti che vi giungono per vivere questa atmosfera magica e surreale. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:--Dove portare i bambini sulla neve vicino Roma?