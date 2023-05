A Jesolo musica, libri e scienza dall'alba al tramonto: ecco il festival "Aqua - la filosofia del mare"

Alba e tramonto, tra musica, letteratura, storia e scienza: arriva a Jesolo, in provincia di Venezia, la prima edizione del Festival “Aqua – La filosofia del mare”, organizzato da Suonica e Associazione Futuro delle Idee con il Comune di Jesolo e la collaborazione del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice. Dal 3 al 29 giugno quattordici eventi apriranno e chiuderanno la giornata della cittadina veneta, tra il palco in riva al mare dell’arenile di Piazza Brescia, il parco Pegaso e piazza Mazzini, con incontri e performance che cercheranno di riconnettere la sfera emotiva alla natura circostante, a partire proprio dal mare.

«Per la città è una grande grande soddisfazione sostenere eventi di alto profilo che danno valore al territorio, - ha affermato l'assessore al Turismo del Comune di Jesolo Alberto Maschio. – È un festival in cui crediamo molto e che ci auguriamo possa diventare patrimonio della città; sentir parlare di Festival Aqua significherà sentir parlare di Jesolo anche al di fuori dei suoi confini». L’alba del festival sarà alle 5.45 di sabato 3 giugno con una suggestiva performance del pianista e compositore Remo Anzovino mentre i colori del tramonto accompagneranno le note di Frida Bollani Magoni, che alle 20.45 presenterà il suo primo album. Gli appuntamenti successivi coinvolgeranno poi Sabina Guzzanti (10 giugno) e Giovanni Caccamo (12 giugno), mentre mercoledì 14 sul palco dell’arenile di piazza Brescia si avvicenderanno lo storico Alessandro Vanoli e l’attrice Arianna Porcelli Safonov, protagonista del monologo “Lo stile e l’acqua”. A Jesolo arriverà poi il professore che ha fatto riscoprire la fisica ai più giovani, Vincenzo Schettini (15 giugno), seguito poi da una serata curata dal filosofo Umberto Galimberti dal titolo “L’uomo e la natura”. Doppio appuntamento anche martedì 27: prima con il filosofo e teologo Vito Mancuso, poi con una speciale lezione-concerto di Morgan che ripercorrerà storici e imprescindibili brani legati al mare e al sole. La musica illuminerà anche mercoledì 28 con la cantautrice Amara e il suo “Respiro dell’Alba” e il “Concerto in miniatura” di Simone Cristicchi, in programma in serata. Il festival chiuderà il 29 giugno con un risveglio in compagnia del biologo naturalista Daniel Lumera e un saluto al tramonto con i versi del poeta e musicista Andrew Faber.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad eccezione dell’incontro con Umberto Galimberti (informazioni su www.festivalaqua.it).