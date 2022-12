Il borgo che dall'alto sembra un'arpa: se visiti questo luogo farai un viaggio nel tempo

Venerdì 2 Dicembre 2022, 11:26

Per molti è ancora una regione misteriosa e non molto nota, in realtà conserva una tradizione e una storia senza tempo. La Ciociaria è un territorio del Lazio situato a sud-est di Roma, che non presenta limiti geografici ben definiti ma racchiude una bellezza indescrivibile e unica. Uno dei paesi più caratteristici è Arpino, il borgo ha la forma di un'arpa ed è situato in mezzo alle colline che si affacciano sul versante sinistro del fiume Liri, a 450 metri di altezza. Arpino ha origine dal nome latino Arpinum, che rimanda alla sua fisionomia. In occasione del Natale, la pro loco del paese ha organizzato un evento che avrà luogo dal 10 dicembre 2022 fino al 17 gennaio 2023, il cosiddetto "Il buon Natale di Arpino": arte, cinema per bambini, musica e specialità gastronomiche sono pronti ad accogliere tanti visitatori. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

