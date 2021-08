Grotta azzurra di Mel, un angolo segreto "scoperto" dopo un post su Facebook

Martedì 10 Agosto 2021, 15:46

In provincia di Belluno vicino al Castello di Zumelle si trova un angolo segreto e bellissimo della nostra Italia: la Grotta Azzurra di Mel. La si può raggiungere attraverso un sentiero che parte proprio dal casello e che è facilmente percorribile anche dai bambini (ma non in passeggino). Ovviamente è bene fare comunque molta attenzione sopratutto alle pietre scivolose. È fondamentale indossare le scarpe da trekking o adatte alle escursioni, perché un tratto del sentiero costeggia un torrente. Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Lago Sorapiss in pericolo: cosa devi sapere prima di fare una escursion