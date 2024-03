Ecomurales a Roma: la storia di un successo, ora le pitture mangia smog sono una realtà

Sabato 2 Marzo 2024, 12:36

Il 9 gennaio 2024 il Campidoglio ha deliberato di utilizzare nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria l'idropittura fotocatalitica, per interni, e prodotti a base cementizia e principio attivo di biossido di titanio per gli esterni. Una decisione storica, che ha messo d’accordo tutti e che individua nelle cosiddette pitture “green” una grande opportunità per ridurre concretamente l’inquinamento atmosferico. L’imprenditoria sostenibile e femminile di Veronica De Angelis è stata pioneristica: è stata infatti lei, con Yourban2030, la prima ad aver applicato tecnologie fotocatalitiche alla street art e aver ridisegnato il profilo della periferia romana con interventi di riqualificazione artistica, eco-murales e mosaici digitali in bioresina. Foto via Ufficio Stampa - Musica: Korben



