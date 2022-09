Sabato 17 Settembre 2022, 16:01

A Torino è andata in scena la #trashchallenge – Operazione Po un’iniziativa collettiva di ripulitura volontaria delle sponde del Po, nel tratto compreso tra i Murazzi e Borgo Navile a Moncalieri, e delle zone terrestri limitrofe. Il tutto nel rispetto dell'ambiente con canoe e gommoni e tanto lavoro per i partecipanti. L'iniziativa è stata organizzata da l’ASD Vie d’Acqua in occasione del World Clean Up Day 2022. (LaPresse)