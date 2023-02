A Roma c’è un quartiere con un lampadario appeso all’ingresso, ecco il motivo

Sabato 4 Febbraio 2023, 12:54

Avete mai visitato il quartiere Coppedé di Roma? E’ una delle zone più curiose e originali della città eterna dove vi è racchiusa una storia incredibile di Gino Coppedé da cui prende il nome. Chiunque lo abbia attraversato almeno una volta non ha potuto fare a meno di vedere un lampadario appeso all’ingresso sotto l’arco trionfale. Che cosa ci fa da quelle parti? Ecco il motivo. Fa riferimento alla massoneria, ricerca della luce, vale a dire la luce della conoscenza ed è stato posizionato all’ingresso come un invito ad entrare. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

