Proposta di nozze sulla crociera, la storia.

Un Comune in Crociera. Sono stati 220 i residenti di Carmignano di Brenta che hanno partecipato alla prima crociera di gruppo organizzata dall’associazione SiamoCarmignano in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per la prima volta nella storia della cittadina con 7.620 residenti, è stata proposta una crociera di quattro giorni riscuotendo grande interesse e partecipazione. Quattro i pullman che hanno portato il gruppo al porto di Genova dov’è cominciato il viaggio che ha visto le visite di due città europee, Barcellona e Marsiglia, per sbarcare poi a Savona. Ma a rendere ancora più indelebile l’evento l’inaspettata proposta di matrimonio fatta da Youness Lashi, 41 anni, a Silvia Spiga, 40 anni, vice presidente dell’associazione.