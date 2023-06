Zuppi un'ora da Zelensky «Passi utili per la pace» Ora il pressing su Putin mentre il Papa si prepara a usare il suo soft power

CITTÀ DEL VATICANO Nel palazzo presidenziale di Kiev, ieri mattina, un piccolo passo, immaginando il futuro, è stato fatto da Zelensky anche se al momento si ritiene che un cessate il fuoco «non porterà di certo la pace». Il presidente ucraino con un minimo preavviso ha ricevuto immediatamente l'inviato del Papa facendo spazio nella sua agenda a quasi un'ora di colloquio con l'arcivescovo Matteo Zuppi. Nell'alfabeto della diplomazia già questo è un segno di attenzione e di buona volontà, se solo si pensa a quel che successe prima della guerra in Iraq all'allora inviato di Papa Wojtyla alla Casa Bianca. Un episodio passato alla storia. Dopo nove ore di umiliante anticamera, il povero cardinale Laghi fu costretto a consegnare il messaggio papale ad un funzionario e a fare ritorno a Roma con le pive nel sacco. Stavolta tutto è andato diversamente e nel linguaggio protocollare, dove tutto è precisato, con ampio anticipo, questo è considerato un buon segno. Facendosi aiutare da un interprete, Zuppi si è seduto senza proporre nulla, ma solo per ascoltare i bisogni e le ragioni dell'Ucraina devastata dalle bombe russe: tutto tra l'altro è avvenuto in un momento drammatico visto che era appena stata distrutta la grande diga di Kakhovka colpita dai russi per rallentare la controffensiva ucraina con la perdita di interi villaggi.

LA MANOVRA

L'empatia umana, ancora una volta, è stata fondamentale per intavolare un colloquio non facile, i cui contenuti restano coperti dalla riservatezza, anche per non compromettere il secondo passaggio che attenderà Zuppi a breve, cioè la visita a Mosca (ancora tutta da impostare a dispetto dei segnali fumosi del Cremlino). Prima, naturalmente, il cardinale dovrà esaminare con Francesco il frutto degli ultimi due giorni trascorsi a osservare e a raccogliere le analisi di funzionari, deputati, religiosi ucraini e personale dell'Onu. Zelensky ha illustrato all'inviato del Papa il medesimo piano già evidenziato in Vaticano. «Con Zuppi abbiamo discusso della situazione e della cooperazione umanitaria nel quadro della formula di pace ucraina. Solo sforzi congiunti, isolamento diplomatico e pressioni sulla Russia possono portare a una giusta pace. Chiedo alla Santa Sede di contribuire ad attuare il piano di pace ucraino. L'Ucraina accoglie con favore la disponibilità di altri Stati e partner a trovare vie per la pace, ma poiché la guerra è sul nostro territorio l'algoritmo per raggiungere la pace può essere solo ucraino». Dietro le righe del quadro bellico si cela, a quanto apprende il Messaggero, la richiesta alla Santa Sede di sfruttare la sua moral suasion presso le cancellerie amiche per canalizzare gli sforzi diplomatici e fare pressioni sulla Russia. Zelensky a Zuppi avrebbe anche fatto un esempio concreto.

Il 9 maggio, alla parata militare sulla Piazza Rossa erano presenti diversi capi di Stato. Se quel giorno non fosse andato nessuno sarebbe stato un segnale di isolamento per Putin.

LA PARTITA DEGLI ORFANI

LE ALTRE PRESSIONI

Un altro punto sul quale si sono soffermati sono stati gli aspetti umanitari, per esempio quelli relativi ai bambini attualmente in territorio russo. Al presidente della Cei è stato fatto presente che non si tratta solo di riportare in Ucraina i piccoli, ma di dare loro in futuro un tetto, una prospettiva, visto che la stragrande maggioranza sono privi dei genitori. Una tragedia nella tragedia. A chi si affidano? Dove vivranno?Il nunzio apostolico Visvaldas Kulbokas, che ha accompagnato Zuppi all'incontro con Zelensky prima che partisse diretto a Leopoli e da lì a Roma, all'agenzia della Cei ha fatto sapere che il clima dell'incontro è stato buono. «Si dovrà certamente riflettere su cosa fare dopo, ma adesso si ascolta. C'è stato anche un incontro con la vice primo ministro per parlare del caso dei bambini».A livello internazionale, invece, c'è da registrare l'intervento su Mosca del presidente del Brasile, Lula (che sarà dal Papa a metà mese) e di alcuni leader africani decisi a mettere in campo un'iniziativa di moral suasion sulle parti in conflitto. Lo ha riferito l'ufficio della presidenza del Sudafrica. Il presidente sudafricano Ramaphosa ha incontrato il presidente delle Comore (e dell'Unione africana) Assoumani, il presidente egiziano Al-Sisi, il presidente senegalese Sall, il presidente ugandese Museveni e il presidente dello Zambia Hichilema. A inizio luglio andranno a Mosca.