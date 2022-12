Domenica 11 Dicembre 2022, 12:58

Città del Vaticano – Tra un appello per fare fermare in Sud Sudan i nuovi scoppi di violenza e la preghiera per la pace in Ucraina a ridosso del Natale, all'Angelus in Piazza San Pietro hanno trovato spazio anche le proteste delle Magliette Bianche, i gruppi di cittadini che da anni sono organizzati per la tutela della salute e dell’ambiente all’interno o in prossimità di territori gravemente inquinati: Venezia, Porto Marghera, Gela, Priolo, Fidenza, Cogoleto Sulcis. L'elenco dei siti critici è lungo ed è oggetto di continui monitoraggi e inchieste.

Nei giorni precedenti all'Angelus le Magliette Bianche hanno diffuso un Sos al governo, così come alla maggioranza e alla opposizione di Camera e Senato. «Auspichiamo un’attuazione piena delle leggi esistenti e la creazione di nuove norme nell’ottica di un’efficace tutela della salute, con un ruolo operativo e di coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Chiediamo inoltre procedimenti amministrativi e penali rapidi ed efficaci, affinché il principio “chi inquina paga” sia realmente rispettato e siano finanziate le bonifiche anche dalle aziende colpevoli, con ristoro dei danni subiti dalla collettività».

Quest’anno è ripresa dopo la pausa per il Covid la tradizionale Benedizione dei Bambinelli, un appuntamento molto sentito che accompagna da molti decenni il cammino natalizio di bambini di Roma.