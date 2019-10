Il Papa in Giappone dall'Imperatore Naruhito e poi a Hiroshima, messaggio contro le armi nucleari

Città del Vaticano - Papa Francesco lancerà un messaggio sulle armi nucleari a Nagasaki, nel corso del suo viaggio in Giappone il prossimo novembre. Un viaggio lungo e simbolico, desiderato da tempo. Il Vaticano ha reso noto il programma che include anche un incontro con l'imperatore Naruhito e una cerimonia di commemorazione dei martiri del 1597.

Il viaggio si svolgerà dal 19 al 26 novembre prossimi. Prima andrà in Thailandia e poi in Giappone. Francesco giungerà all'aeroporto di Bangkok mercoledì 20 novembre, ma i primi appuntamenti pubblici dopo il lungo viaggio sono fissati per giovedì 21: la cerimonia di benvenuto nel cortile della Government House, l'incontro con il primo ministro nella Inner Ivory Room, l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, e poi la visita al patriarca supremo dei buddisti al Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple, l'incontro con il personale medico del St. Louis Hospital e la visita ai malati e infine la visita privata al re Maha Vajiralongkorn "Rama X" all'Amphorn Royal Palace e, a sera, la messa nello stadio nazionale.



