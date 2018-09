Papa Francesco sceglie il successore di Galantino alla Cei, è un vescovo-architetto esperto di beni culturali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Papa Francesco ha scelto il nuovo segretario generale della Cei che dovrà sostituire Nunzio Galantino (da poco promosso a capo dell'Apsa) per affiancare nelle questioni più pratiche il cardinale Gualtiero Bassetti, 76 anni. Si tratta di un vescovo marchigiano 57enne, laureato in architettura, proveniente dal movimento dei focolarini e allenato a dialogare con il mondo della politica.E', infatti, a monsignor ,Stefano Russo che la Cei aveva recentemente affidato i rapporti con i legislatore italiano per il decreto sulla ricostruzione dei beni architettonici distrutti o danneggiati dal terremoto. Qualche mese fa Russo valutava più che positivamente il decreto numero 55, visto che avrebbe consentito una «rapida ricostruzione» di un gran numero di chiese ed edifici di culto danneggiati. Per questo anche stato ascoltato - in una audizione alla Camera - dalla commissione ambiente dove aveva messo in evidenza tutte le difficoltà delle diocesi colpite a dotarsi delle strutture necessarie per l'esperimento di procedure di gara e per la progettazione. Monsignor Russo spingeva per un emendamento che avrebbe consentito di essere più veloci nella ricostruzione, in merito ad interventi sotto la soglia dei 500 mila euro.Monsignor Russo è diventato sacerdote nel 1991 e fino al 2007 è stato presidente della Commissione Arte Sacra e Beni Culturali della diocesi di Ascoli oltre che membro della consulta per i beni culturali ecclesiastici della conferenza episcopale marchigiana.