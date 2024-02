Papa Francesco e l'abbraccio col piccolo Ale, orfano di femminicidio e simbolo di un destino comune a centinaia di bimbi italiani

«Mi ha regalato una caramella e mi ha chiesto come stavo e poi mi ha stretto forte». Ti guarda con gli occhioni neri mentre risponde serio, come fosse un ometto già cresciuto e non un bimbo di quattro anni appena. Ale – Alessandro – è uno dei tanti orfani di femminicidio la cui mamma non è stata protetta dallo Stato nonostante le avvisaglie di possibili violenze. Il bambino è appena stato ospite in Vaticano assieme alla nonna e alla zia, soggiornando la notte a Santa Marta, per prendere parte alla inaugurazione di una mostra sul ricamo ispirata all'Ars Canusina ai Musei Vaticani. Ale sa che sua mamma Cecilia non c'è più, è volata in cielo. La verità gliela racconteranno man mano che crescerà il papà e la nonna.

Il caso di Cecilia Hazana Loayza, una ragazza peruviana di 34 anni, per crudeltà e brutalità tre anni fa scosse l'Italia intera quando in un parco a Reggio Emilia fu trovato il suo corpo.

Prima era stata violentata e poi accoltellata dall'uomo con il quale aveva avuto una breve relazione ma che aveva troncato. Morì dissanguata. Chi la aveva colpita a morte era già stato arrestato e processato per stalking. Praticamente un femminicidio annunciato. Ora Ale vive con il papà, dal quale era Cecilia si era separata poco dopo la sua nascita, con la nonna Dina e la zia Paulina che non lo perdono d'occhio un attimo.

Papa Francesco con la nonna e la zia ha parlato in spagnolo, conosceva bene la loro storia. «Mi ha dato la forza e la serenità per andare avanti e affrontare la situazione. Il dolore resta enorme ma ora tutte le nostre energie sono per proteggere e fare crescere Ale nel migliore dei modi» ha detto Dina. In serata hanno tutti preso parte al vernissage ai Musei Vaticani e per il piccolo è stata una festa, era la prima volta che veniva portato in Vaticano e in mezzo a quelle statue antiche e i dipinti guardava tutto con attenzione come se volesse non perdersi nemmeno un secondo di quella avventura. Crescere senza la mamma non è facile, ancora di più con quel bagaglio pesantissimo. «Attorno a lui ha tanti affetti e lo proteggeranno» spiega Cristina Carbognani, una delle accompagnatrici che ha organizzato la trasferta romana.

Papa Francesco ha parlato decine di volte contro la violenza di genere. Davanti all'escalation di vittime ha messo in evidenza il bisogno di lavorare tanto sulla prevenzione e contro la cultura patriarcale. «La violenza sulle donne è una velenosa gramigna che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici». E ancora. «Vediamo dalle tristissime cronache, dalle terribili notizie di violenza contro le donne, quanto sia urgente educare al rispetto e alla cura: formare uomini capaci di relazioni sane».