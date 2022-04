Venerdì 29 Aprile 2022, 16:57

Città del Vaticano – Papa Francesco ha rassicurato la Commissione per la tutela dei minori che continuerà a godere di ampia autonomia pur essendo stata inserita nella struttura della Congregazione della Fede, a seguito della riforma della curia romana. «Ora vorrei dirvi una parola riguardo al vostro futuro. Con la Costituzione ApostolicaPraedicate Evangelium ho formalmente istituito la Commissione come parte della Curia Romana, nell’ambito del Dicastero per la Dottrina della Fede. Forse qualcuno potrebbe pensare che questa collocazione possa mettere a rischio la vostra libertà di pensiero e di azione, o forse anche togliere importanza alle questioni di cui vi occupate. Questa non è la mia intenzione e non è la mia aspettativa. E vi invito a vigilare affinché ciò non accada» ha detto Francesco, durante una udienza alla quale ha partecipato anche il cardinale O'Malley.

Francesco ha ripetuto che l’abuso sessuale sui bambini è particolarmente grave perché offende la vita mentre sta sbocciando. «Recentemente ho ricevuto una lettera di un padre, il cui figlio è stato abusato e, a causa di questo, non è stato in grado di uscire dalla sua stanza per molti anni, portando impresse quotidianamente le conseguenze dell’abuso, anche nella famiglia. Le persone abusate si sentono, a volte, come intrappolate in mezzo tra la vita e la morte. Sono realtà che non possiamo rimuovere, per quanto risultino dolorose».

Dalla Commissione il Papa si aspetta che possa proporre «i metodi migliori affinché la Chiesa protegga i minori, con un servizio che fornisce una visione proattiva e prospettica delle migliori pratiche».

Il Papa ha continuato a incalzare le Conferenze Episcopali a realizzare appositi centri dove le persone che hanno subito abusi e i loro famigliari possano trovare accoglienza e ascolto ed essere accompagnate in un cammino di guarigione e di giustizia, come è indicato nel Motu Proprio Vos estis lux mundi.