AMELIA Al via oggi i lavori di ristrutturazione della nuova sede dei vigili del fuoco di Amelia, acquisita due anni fa, dopo la soppressione del Corpoforestale dello Stato. Il progetto di adeguamento - spiega una nota del comando provinciale - prevede due fasi: la prima riguarda un completo restyling degli interni dell'edificio, per adattarli alle esigenze operative dei vigili del fuoco. L'edificio di tre piani in viale Europa vedrà una nuova riorganizzazione degli spazi, in particolare il piano terra sarà destinato ad autorimessa, ad uffici, sala operativa e servizi, mentre al secondo e terzopiano saranno realizzati gli spazi comuni (sala mensa, aula didattica e camerate con relativi servizi) per i circa 30 uomini in forza al distaccamento. La seconda fase, totalmente dedicata agli esterni, prevede la realizzazione di una nuova autorimessa per il ricovero dei mezzi di soccorso e una sistemazione degli spazi carrabili e verdi. I lavori ureranno circa cinque mesi. «Finalmente - si legge nella nota - i vigili del fuoco di Amelia potranno avere a disposizione una sede funzionale, confortevole e strategicamente ben dislocata, che migliorerà sicuramente l'azione di soccorso verso i cittadini del territorio, lasciando la storica sede inaugurata nel 1994 diventata ormai obsoleta e non più rispondente alle necessità operative, oltre ad ottenere un risparmio economico per le casse dello Stato». L'iter si è svolto sotto il coordinamento e la supervisione dell'ex comandante provinciale, Gianfrancesco Monopoli, e di quello attuale, Giancarlo Cuglietta. Il sindaco di Amelia Laura Pernazza, con l'amministrazione e gli uffici comunali, ha messo infine «di snellire i tempi, svolgendo le varie pratiche burocratiche in tempi consoni all'importanza del progetto».