PERUGIA - Sono già 2.600 gli over 80 che in due giorni hanno ricevuto la prima dose in Umbria nel rispetto del nuovo step della fase 1 della campagna di vaccinazione. Piano che prevede l’immunizzazione per gli over 80 nati nel 1940 e nel gennaio 1941 che possono prenotare la somministrazione in farmacia o tramite il portale regionale dedicato. Dal 25 febbraio, la primula si schiuderà per gli altri nati nel 1941 e per tutti gli altri ultra ottantenni. A rilento le somministrazioni della seconda dose, ma all’orizzonte si profila un’accelerazione.

Con 2.599 dosi iniettate tra lunedì e martedì ad assistiti che hanno già compiuto 80 anni, il dato umbro risulta tra i migliori a livello nazionale, come si fa notare da Palazzo Donini. Alle 19 del 16 febbraio, coloro che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino sono il 38,5% dei 6.740 prenotati. In numeri assoluti, come riporta il report della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Umbria è preceduta solo da Lazio, con oltre 38mila vaccinazioni, Campania, Alto Adige, Veneto, Trentino e Lombardia. «La nostra organizzazione sta funzionando – osserva l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - non abbiamo avuto disservizi nella fase di prenotazione, né sul portale né in farmacia e stiamo procedendo secondo la pianificazione che ci eravamo dati. Questi dati confermano inoltre, che non appena avremo a disposizione i vaccini richiesti a livello nazionale - speriamo al più presto - potremo vaccinare rapidamente tutti gli ultraottantenni e i soggetti delle altre categorie previste nella Fase 1 del piano regionale».

Le persone di 80 anni nella regione, al primo gennaio 2020 secondo l’ultimo aggiornamento Istat, sono circa 8.700, il 77% dei quali risultano già prenotati. Gli altri possono ancora farlo online su vaccinocovid.regione.umbria.it/cup o rivolgendosi ad una farmacia. Per completare la procedura tramite web occorre avere a disposizione il codice fiscale del diretto interessato e un numero di cellulare attivo, dove ricevere il codice di conferma utile ad accedere al Cup-vaccinazioni. Per le informazioni è attivo anche il numero verde 800 192 835. Dal 25 febbraio si potranno poi prenotare i nati da febbraio a dicembre 1941 e i nati dal 1939 al 1910. Chi non può recarsi ai punti vaccinali, da lunedì, riceverà la dose a casa dopo essere stato contattato dal medico.

La campagna vaccinale prosegue a rilento per chi deve ricevere la seconda dose: in una settimana 80 persone l’hanno ricevuta col totale degli immunizzati a 13.570 pari all’1,54% della popolazione residente (2,15% in Italia). Il ministro Roberto Speranza, ieri, si è però impegnato a far avere le 50mila dosi aggiuntive chieste dalla governatrice Tesei. «Una richiesta coerente col percorso che stiamo facendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA