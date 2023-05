Umbertide, confermato Luca Carizia: il centrodestra vince con il 55 per cento

UMBERTIDE - Il sindaco uscente Luca Carizia è stato confermato sindaco nel turno di ballottaggio con il 55,56 per cento pari a 4219 voti, circa 900 in più rispetto al suo avversario, Sauro Anniboletti. Carizia era sostenuto da tutti i partiti di centrodestra (FdI, Lega, Fi) e da due liste civiche (Umbertide per Carizia sindaco e Umbertide in Movimento). Anniboletti era il candidato del centrosinistra e per il secondo turno aveva stretto l'apparentamento con il Movimento 5 Stelle.

Gli eletti in consiglio comunale. Per la maggioranza “Umbertide per Carizia sindaco”: Alessandro Villarini, Giulia Medici, Silvia Cecchetti; Fratelli d Italia: Annalisa Mierla, Lorenzo Cavedon, Giovanna Monni, Marco Floridi; Lega: Francesco Cenciarini, Alessio Ferranti, Alessio Silvestrelli. Per la minoranza, Pd: Sauro Anniboletti, Filippo Corbucci, Tiziano Riberti e Tommaso Fiorucci, "Corrente": Federico Rondoni, Enrica Berta.