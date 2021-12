Perugia, caos tamponi: dal 22 dicembre cambia tutto

PERUGIA - Dopo l'ennesimo giorno di traffico in tilt per fare i tamponi, il Comune ha deciso di cambiare tutto. Dopo che fin dalle prime ore della mattina di martedì 21 dicembre, l’area limitrofa alla sede di Umbra Acque, sede adibita alla gestione dei tamponi in modalità drive through, si è congestionata a causa dell’alto numero di tamponi prenotati dalla Usl Umbria 1, a Palazzo dei Priori hanno deciso che è arrivato il momento di individuare una sede diversa.

L’assessore alla sicurezza Luca Merli, insieme alla polizia locale e ai volontari del servizio di protezione civile del Comune di Perugia, si è attivato immediatamente per individuare una nuova sede. Da domani, mercoledì 22 dicembre, infatti, il centro tamponi si sposta dalla sede di Umbra Acque a piazzale Umbria Jazz.

L’accesso per coloro che dovranno effettuare i tamponi prenotati avverrà solo da via Meazza, ingresso antistante il PalaBarton, e attraverso un percorso guidato all’interno del parcheggio si arriverà all’area tamponi operativa già dalle ore 8.00.