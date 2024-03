Eva Bettini conquista i Tiromancino: è umbra la star del nuovo video

SPOLETO Ha 23 anni ed è spoletina la protagonista del video del nuovo singolo dei Tiromancino, Puntofermo, uscito lo scorso 22 marzo. Eva Bettini, un diploma di Liceo Linguistico in tasca, sogna di fare la cantante, ma intanto, tra un caffè e un cocktail serviti dietro al bancone del bar Pegaso, si gode il suo momento di inaspettato successo. Già, perché Eva - due profondi occhi scuri illuminanti da un sorriso smagliante - ha partecipato quasi per caso al casting lanciato sui social della band guidata da Federico Zampaglione.

Come è andata?

«Ero in un momento di relax e ho notato l’annuncio su Instagram. Cercavano una ragazza tatuata, che avesse anche un un cane. Ho mandato un breve video, senza grosse aspettative però, visto che cercavano espressamente una ragazza di Roma. In pratica avevo due requisiti su tre. Mi hanno scelto, quindi credo abbiano fatto un’eccezione sul fatto che non fossi di Roma».

Chi ti ha contattato?

«Dopo un paio di giorni sono stata contattata dalla produzione. Mi hanno detto che il video era piaciuto e mi hanno convocato a Roma il 6 e il 7 marzo. Non ci ho pensato un momento».

Non sei andata sola, giusto?

«No, ovviamente sono andata insieme a Thanos, il mio Labrador di colore nero che ha condiviso con me anche questa avventura. C’è grande feeling tra di noi, trascorro con lui gran parte del mio tempo libero. E ora anche questa meravigliosa esperienza».

Il video è diretto da Zampaglione in persona: che effetto ti ha fatto incontrarlo?

«Era presente sul set, ma non ho avuto grossi contatti con lui. Era molto professionale, concentrato nella regia, e io ho seguito le indicazioni che mi ha dato. Non c’è stata occasione di incontrarlo fuori dal set».

La canzone si intitola Puntofermo: una necessità per riuscire a mantenere equilibrio nella vita.

I tuoi punti fermi?

«Sicuramente i miei genitori».

Tra i tatuaggi, non sfugge quella data impressa sul collo: di che si tratta?

«Sì, 3-05-1960: è la data di nascita di mio papà, che non c’è più. È stato a lui che ho rivolto uno dei primi pensieri quando sono stata chiamata».

Cosa ti piacerebbe fare da grande?

«Mi piacerebbe fare la cantante, ma intanto resto con i piedi per terra».

E continui a lavorare al bar

«Esatto. Sono due anni che lavoro qui, mi trovo bene. Dopo il diploma, ho fatto un’esperienza come animatrice turistica, poi sono tornata a Spoleto. Ho lavorato per un anno come cameriera e ora sono qui».

E nel tempo libero?

«Sono cantante in una band di musica country, la Western Country Band. Ci siamo esibiti più volte anche a Spoleto: è molto bello e divertente. Poi qualche volta ho fatto la modella. In passato ho anche partecipato a diversi concorsi di bellezza. Sono esperienze belle, ma la mia passione principale è il canto».

Hai mai provato a partecipare a un Talent Show?

«Sì, un anno fa ho fatto domanda per partecipare ad Amici, ma non sono stata presa. Forse riproverò».

Sei molto conosciuta e apprezzata. I clienti del bar lo sanno che sei la protagonista del video dei Tiromancino?

«Qualcuno sì e mi fa molto piacere. Nei giorni scorsi ne ha parlato anche Spoleto7giorni e sono contenta di condividere questa esperienza con chi mi conosce e mi vuole bene».

Il video: https://youtu.be/_uvElWEDO7g?si=lUh5vQFcqqS6QsEE