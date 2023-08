Martedì 15 Agosto 2023, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 10:51

TERNI - Ha speronato lo scooter con a bordo due sorelle ternane e poi è scappato via.

Le ha lasciate a terra lungo via del Rivo, ferite e sanguinanti, senza preoccuparsi di fermarsi a prestare soccorso.

Ora è caccia aperta al pirata della strada che nella notte tra venerdì e sabato viaggiava su un’auto bianca con a fianco una ragazza.

I carabinieri del comando provinciale di Terni, dopo la denuncia del papà delle due giovani che hanno 15 e 18 anni, stanno indagando a ritmo serrato per cercare di rintracciare l’autore del grave gesto. Che ha causato l’incidente “stringendo” con l’auto lo scooter verso il marciapiede e facendo cadere a terra le due sorelle.

La più grande, che ha riportato escoriazioni in tutto il corpo e la frattura dell’avambraccio, ha una prognosi di guarigione di un mese. La quindicenne, con diverse escoriazioni, guarirà in sette giorni.

L’incidente su cui si indaga senza sosta a mezzanotte e un quarto.

Lo scooter condotto dalla 18enne sta percorrendo via del Rivo in direzione di Terni. All’altezza della chiesa dei mormoni le due sorelle si imbattono in un’autovettura che sta facendo retromarcia e che rischia di travolgerle.

La 18enne rallenta e cerca di schivare l’auto bianca rivolgendo la domanda scontata al conducente su cosa stia facendo.

A quel punto la situazione sfugge di mano.

Il ragazzo alla guida le affianca, tira giù il finestrino e inveisce contro le due scooteriste. In quegli istanti l’auto stringe il mezzo a due ruote verso il marciapiede al punto che le due sorelle cadono rovinosamente a terra.

La vettura scappa via a folle velocità lasciando le due giovani a terra sanguinanti. La 18enne ha le lesioni più gravi ed è la 15enne a chiamare il papà.

«Sono stato preso dal panico e le ho raggiunte in pochi minuti - dice. Le ho caricate in macchina e portate al pronto soccorso dove siamo rimasti per tutta la notte. Spero solo che l’autore di questo gravissimo gesto e la ragazza che era seduta al suo fianco si pentano e si consegnino alle forze dell’ordine».

Ora è caccia aperta al pirata della strada. Gli investigatori dell’arma avrebbero in mano elementi utili a poterlo rintracciare. Sono state visionate le immagini di alcune telecamere private presenti nella zona dell’incidente che potrebbero essere utili a inchiodare il conducente dell’auto bianca che ha speronato lo scooter. Rischia una denuncia per lesioni gravi, fuga e omissione di soccorso.