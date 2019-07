Il "piano dei cento giorni", annunciato alla fine di giugno, inizia con due conferme, sebbene temporanee. Luciano Lorenzoni e Cinzia Angione restano in carica, temporaneamente fino alla nomina dei nuovi direttori. La decisone è stata presa oggi dal commissario straordinario del Santa Maria, Lorenzo Pescini. Lorenzoni è stato confermato nel ruolo di direttore sanitario, come aveva già scelto l'ex dg Dal Maso per sostituire Sandro Fratini. Conferma anche per Angione nel ruolo di direttore amministrativo, anche lei nominata dall'ex dg Dal Maso dopo le dimissioni presentate da Riccardo Brugnetta. Angione e Lorenzoni resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi direttori. Per il ruolo di direttore amministrativo potrebbe tornare Andrea Casciari (già dg del Santa Maria), mentre nel ruolo di direttore sanitario spunta un altro ritorno, quello dell'ex dg Gianni Giovannini. Ultimo aggiornamento: 13:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA