Terni, Mascherine abbassate e assembramenti: Multati in 15

TERNI - Giro di vite nei confronti di chi non indossa la mascherina e di chi, in barba alle regole sul distanziamento, insiste con gli assembramenti.

Nel fine settimana le pattuglie, anche in borghese, di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, hanno elevato ben 15 sanzioni covid.

I serrati controlli nei luoghi del centro storico piu' a rischio assembramento e nelle zone di aggregazione giovanile sono stati disposti dal questore, Bruno Failla, nelle ore che hanno preceduto la riapertura in zona gialla.

Identificate 184 persone e controllati 71 veicoli nei posti di controllo sia all’ingresso della città che in centro.

I controlli verranno ripetuti anche nei prossimi giorni. Questa mattina, in sede di tavolo tecnico, il questore Failla ha disposto un ulteriore dispositivo di prevenzione, all’entrata e all’uscita delle scuole, per evitare assembramenti e vigilare sul non corretto uso delle mascherine. I controlli si svolgono con la collaborazione di Bus Italia e delle altre forze di polizia.

Ultimo aggiornamento: 16:58

